Епископ РПЦ осудил операцию по смене пола у ребенка

В пятницу, 22 марта, петербургские врачи провели операцию по удалению мужских половых органов, которые начали развиваться у 8-месячной девочки.

Относительно данной ситуации высказался глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Илларион.

Он заявил, что церковь не поддерживает операции по смене пола, а хирургическое вмешательство по этому поводу назвал «преступлением перед Богом». Митрополит Илларион сообщил это в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, он отметил, что ребенок должен самостоятельно принимать подобное решение. А для этого следует достичь совершеннолетия.

Несмотря на то, что в данной ситуации операция по смене пола была не прихотью, а необходимым вмешательством для сохранения полноценной жизни ребенку, епископ не одобрил случившееся.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проведут редкую операцию и “превратят” бесполого ребенка в девочку.