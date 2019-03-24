В Тихвине тушили барак на шесть квартир

Кажется, в результате никто не пострадал. Тем не менее, скорая помощь приезжала на место происшествия.

Инцидент случился сегодня днем, 24 марта, на улице Вокзальная. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Тихвинская сорока». Горожане также сняли все на видео – на кадрах заметны черные клубы дыма. Автор поста уточняет, что огнем был охвачен деревянный дом. Уже позже выяснилось, что в нем размещалось шесть квартир. Что стало причиной возгорания – не уточняется. Также неясно, есть ли жертвы.

В комментариях к посту люди пишут, что пожарные и скорая прибыли на место незамедлительно. Многие похвалили специалистов за скорость и за серьезное отношение к профессии.

«Ребята приехали вовремя, когда мы проезжали, тушение пожара уже шло полным ходом», — уверяет очевидица.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Волхонском шоссе крупный пожар – горят шины.