На Волхонском шоссе крупный пожар – горят шины

Информации о причин пожара пока нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн / ВК

Информации о причин пожара пока нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн / ВК

Сегодня вечером, 24 марта, на площади в 50 квадратных метров произошло возгорание автомобильных покрышек. Дымом заволокло Кольцевую автомобильную дорогу.

Черный густой дым затянул небо над КАД в районе аэропорта «Пулково» и Красного Села.

В управлении МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о том, что причиной пожара стало возгорание мусора, в том числе автомобильных покрышек. Пожар произошел на открытой территории порядка 50 квадратных метров у Волхонского шоссе на границе Красносельского района Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти.

По предварительной информации, на участке расположен завод по переработке мусора МПБО-2. Однако правительство Санкт-Петербурга говорит о том, что пожар происходит не на территории завода.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причина пожара так же неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на пожарные тушат трехэтажный дом на Лиговском проспекте.