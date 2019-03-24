На Говорова авария прервала работу трамваев

Пользователи соцсетей надеются, что все обошлось и никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей надеются, что все обошлось и никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы пишут, что общественный транспорт не может проехать из-за преградившего дорогу автомобиля.

Инцидент случился сегодня вечером, 24 марта, в Кировском районе Санкт-Петербурга. Дорогу не поделили две машины – легковушка и Газель. Как именно все произошло – не уточняется. Известно лишь, что виновники ДТП стали причиной затора на дороге. Пока их не уберут с путей, трамваи тоже будут стоять.

«Трамваи в обе стороны не скоро поедут», — уверен автор поста в социальной сети «Вконтакте».

Фотографии с места аварии ужасают – один из участников оказался на крыше. Пока что по поводу пострадавших никакой информации не поступало.

«Со слов водителя Субаря, он двигался по трамвайным (что там разрешено), а на Газели начали поворачивать с левого ряда налево, двигаясь попутно», — пишет пользователь в комментариях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в результате ДТП в Кингисеппском районе пострадал маленький ребенок.