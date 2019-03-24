На китайском рынке Huawei стремительно вытесняет Apple

По данным статистики популярность смартфонов от компании Apple в Китае упала почти в полтора раза.

На сегодняшний день в Китае растет востребованность смартфонов местного производства. Популярность гаджетов от компании Huawei оказалась выше, чем техники, выпускаемой американской компанией Apple. Жители КНР все чаще предпочитают смартфоны на операционной системе «Android».

Возможно, причиной тому – неоправданно высокая цена на технику от компании Apple.

Аналитики считают, что самыми продаваемыми устройствами в премиальном сегменте смартфонов стали модели от Huawei — P20 Pro и Mate 20 Pro.

Издание «Reuters» сообщает, что доля Apple в данном сегменте снизилась до 54,6%. В 2017 году она составляла 81,2% и занимала лидирующие позиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный дизайнер американской компании Apple назвал причину популярности AirPods.