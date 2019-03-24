Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 тому, кто посмотрит 40 часов фильмов Marvel

В середине марта этого года онлайн-кинотеатр CableTV.com запустил фан-акцию. Компания пообещала заплатить 1000 долларов тому, кто сможет посмотреть все 20 фильмов Marvel подряд.

В число призов входит не только денежное вознаграждение, но и коллекция фильмов на Blu-ray, специальное ведро для попкорна, кружка с изображением главного злодея фильма «Мстители: Война бесконечностей» Таноса, подарочная карта и накидка Железного человека.

В конкурсе может принять участие только житель Соединенных Штатов Америки, достигший совершеннолетия. У участника должна быть активная страница в социальных сетях, где он будет рассказывать о процессе акции.

При выборе кандидата организаторы, вероятно, будут учитывать количество подписчиков, так как просят указать это в анкете.

Организаторы отметили, что за участником будет вестись наблюдение, что не позволит ему уснуть.

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