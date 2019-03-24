Директора «Детскосельского» оштрафовали за невыплаченные зарплаты

Директор задерживал выплаты на протяжении пяти месяцев. Фото: Pixabay
Директор задерживал выплаты на протяжении пяти месяцев. Фото: Pixabay

Руководитель предприятия заплатить 30 тысяч рублей за свою нерасторопность.

В Ленинградской области наконец разобрались с дальнейшей судьбой директора Племенного завода в Киришском районе. Мужчину обвиняли в том, что он на протяжении пяти месяцев задерживал заработную плату своим сотрудникам. Также он не рассчитался вовремя с уволенными люди – таких оказалось около 30 человек, говорится в сообщении местной прокуратуры.

Напоминаем, что предприятие основали в 1931 году под Ленинградом. Тогда он являлся поставщиком молока. После 1940-х годов в «Детскосельском» начали также выращивать овощи. На данный момент завод также занимается производством мясной продукции не только для Ленинградской области, но и для Санкт-Петербурга. Опыт «Детскосельского» завода переняли предприятия со всего региона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургской компании грозят штрафы за незаконное использование госимущества.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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