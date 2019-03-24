В ДТП в Петроградском районе три человека получили травмы

По предварительным данным 24 марта 2019 года около 22:30 в Петроградском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.

34-летний водитель автомобиля марки «Ford» поворачивал с улицы Грота на Песочную набережную и не пропустил автомобиль марки «Jaguar», который двигался по набережной прямо.

Это привело к столкновению автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате случившегося водитель автомобиля «Ford» и двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

Подробности происшествия уточняются. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лечение в стоматологической клинике чуть не убило петербуржца. На скорой помощи он был доставлен в больницу, где ему провели операцию и спасли жизнь.