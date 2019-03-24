Лечение в стоматологической клинике чуть не убило петербуржца

Пострадавший хотел поставить брекеты и обратился в платную стоматологическую клинику. Главный врач порекомендовал ему перед этим вылечить зубы.

После удаления одного из зубов начался процесс нагноения, сообщает «78.ru». Снимок сделан не был.

На следующий день после визита к стоматологу больному стало больно глотать. Он рассказал о проблеме врачу, но то не пригласил его на повторный визит.

Через ещё один день у пострадавшего поднялась температура до 39 градусов. Тогда врач прописал мужчине лекарство, успокаивая, что такое бывает.

Спустя ещё некоторое время мужчина стал чувствовать себя ещё хуже. У него опухла шея, рот он мог открыть уже не более, чем на сантиметр. Больной вызвал скорую помощь. Его госпитализировали и направили в челюстно-лицевую хирургию, где провели операцию под общим наркозом.

Врачи сказали, что ещё два часа бездействия могли бы привести к летальному исходу.

Пострадавший собирается подавать на клинику в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК начал расследование дела восьмиклассников, которые обокрали микрофинансовую организацию.