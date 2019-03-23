СК начал расследование дела восьмиклассников, которые обокрали микрофинансовую организацию

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Фото: https://pixabay.com

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Фото: https://pixabay.com

По версии следствия, школьники для этих целей в Интернете заказали сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье “разбой”. В ограблении микрофинансовой организации Петербурга обвиняются ученики восьмого класса. Всего обвиняемых трое.

По версии следователей, школьники для преступных целей приобрели в Интернете сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. А 22 марта двое из подозреваемых в масках ворвались в помещение микрофинансовой организации, расположенной в одном из домов по улицы Белы Куна. Малолетние злоумышленники потребовали деньги.

Сотрудники отдали им 3 тысячи рублей и муляж денежных средств. С деньгами подозреваемые скрылись с места происшествия.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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