СК начал расследование дела восьмиклассников, которые обокрали микрофинансовую организацию

По версии следствия, школьники для этих целей в Интернете заказали сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему.
Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье “разбой”. В ограблении микрофинансовой организации Петербурга обвиняются ученики восьмого класса. Всего обвиняемых трое.
По версии следователей, школьники для преступных целей приобрели в Интернете сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. А 22 марта двое из подозреваемых в масках ворвались в помещение микрофинансовой организации, расположенной в одном из домов по улицы Белы Куна. Малолетние злоумышленники потребовали деньги.
Сотрудники отдали им 3 тысячи рублей и муляж денежных средств. С деньгами подозреваемые скрылись с места происшествия.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
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