Пьяный диалог в Колпино завершился для одного участника беседы черепно-мозговой травмой

Пострадавшего участника беседы также госпитализировали с переломом основания черепа и закрытой травмой грудной клетки.

Виновника таких телесных повреждений задержали на месте происшествия, которое произошло в Колпино в квартире дома по Бульвару трудящихся 22 марта. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов сегодня.

Виновником происшествия стал 35-летний мужчина, который после возникшей ссоры со своим собеседником, решил избить его. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и закрытую травму грудной клетки. Уточняется, что избиение происходило после распития спиртных напитков.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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