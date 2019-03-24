На Большом проспекте ДТП перепугало всех грохотом

Один автомобиль стал причиной повреждения четырех машин, а также испуга местных жителей.

Инцидент случился в ночь с 24 на 25 марта в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как именно все произошло – сложно сказать, потому что очевидцы в основном обсуждали, как громко это было. Петербуржцы как раз погружались в сон, когда под окнами раздался скрежет металла. Горожане уверены, что один автомобиль влетел сразу в четыре припаркованных машины. Судя по фотографиям, они сильно пострадали. К счастью, никто из людей не пострадал. В комментариях пользователи отмечают, что в этот момент возвращались с концерта и рады, что не стали жертвами горе-водителя.

Петербуржцы предполагают, что водитель был пьян, иначе его вождение сложно объяснить.

В комментариях также есть фото с черным «Фордом». Люди пишут, что именно он стал причиной ДТП. У машины, подчеркивают пользователи, военные номера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП в Петроградском районе три человека получили травмы.