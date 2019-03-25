Жители Кировского района нашли разбитый каршеринг You Drive

В Кировском районе Санкт-Петербурга очевидцы обнаружили прямо на проезжей части оставленный кем-то каршеринг-мобиль. Водителей, путь которых пролегает утром через улицу Маршала Казакова, Gazeta.SPb просит быть внимательнее.

Жители Петербурга поделились фотографиями находки в одной из социальных сетей. Автомобиль каршеринга You Drive сильно пострадал – у машины вмят капот и повреждены передние колеса.

Каршеринг – мобиль находится на улице Маршала Казакова рядом домом 5 корпус 1. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Большом проспекте ДТП перепугало всех грохотом. Петербуржцы как раз погружались в сон, когда под окнами раздался скрежет металла. Горожане уверены, что один автомобиль влетел сразу в четыре припаркованных машины. Петербуржцы предполагают, что водитель был пьян, иначе его вождение сложно объяснить.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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