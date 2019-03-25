Трех студентов ограбили в Калининском районе Петербурга

Ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Не исключено, что студенты являются иностранцами.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Калининском районе Санкт-Петербурга: по предварительной информации, на ул. Карпинского неизвестные ограбили студентов, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 25 марта.

Как передают в полиции Петербурга, инцидент произошел в воскресенье 24 марта. Неизвестные остановили трех молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет и отобрали у них личные вещи. Как заявили пострадавшие, нападавших было трое, общий ущерб, нанесенный студентам, оценили примерно в 40 тысяч рублей.

Не исключено, что студенты приехали в Петербург из других стран — в Калининском районе Петербурга на Гражданском пр. расположено общежитие для иностранных студентов СПБГПУ. В полиции Петербурга не уточнили эту информацию и лишь сообщают, что ведут проверку по происшествию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино таксисты отняли у прохожих 200 долларов и 24 тысячи рублей.