Прокуратура потребовала взять обратно уволенную сотрудницу

Работодатель не смог доказать, что женщина не справлялась со своими обязанностями. Фото: pixabay.com

Работодатель не смог доказать, что женщина не справлялась со своими обязанностями. Фото: pixabay.com

Женщине выплатят зарплату за пропущенный период и моральную компенсацию.

Жительница Санкт-Петербурга возвращается на работу после несправедливого увольнения, сообщили Gazeta,SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 марта.

Как сообщает ведомство Петербурга, женщина пришла на работу в СПБУП “Пиларн” в июле и получила испытательный срок в 6 месяцев. В октябре ее уволили — но работница заявила о несправедливом увольнении в прокуратуру. Там не нашли причин, по которым женщину стоило бы уволить — а работодатель не смог доказать, что женщина не справлялась с обязанностями.

В итоге Василеостровский районный суд потребовал вернуть женщину на работу, выплатить зарплату за пропущенный период и возместить моральный ущерб — размер компенсации в прокуратуре Санкт-Петербурга не назвали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что прокуратура проверила предприятие по производству продуктов для диабетиков.