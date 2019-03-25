Прокуратура нашла нарушения на производстве товаров для диабетиков

Прокуратура Красносельского района совместно с Роспотребнадзором проверила компанию ООО «Корпорация Ди Энд Ди», которая производит диетические и диабетические продукты.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений законодательства о безопасности пищевой продукции.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, производственные, складские помещения и оборудование компании содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии: имеются следы грязи, на потолках – следы протечек, дефекты плитки на полах.

Также «Корпорация Ди Энд Ди» не обеспечила безопасность пищевой продукции в процессе ее производства. По требованию проверяющих не была представлена программа производственного контроля за соблюдением требований техрегламента. Холодная вода, используемая для изготовления продукции, в том числе кондитерских изделии, не проходила лабораторный контроль.

Прокуратура Красносельского района потребовала от гендиректора компании незамедлительно принять меры по устранению нарушений. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура Петербурга нашла нарушения на рыбном заводе.