Беглов уволил главу Жилкома Валерия Шияна за плохую уборку

У Беглова возникли претензии к уборке дворов и ремонту исторических зданий. Фото: gov.spb.ru

У Беглова возникли претензии к уборке дворов и ремонту исторических зданий. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора остался недоволен работой комитета зимой 2018/2019 года.

Александр Беглов уволил главу Жилищного комитета Валерия Шияна, сообщили в Смольном 25 марта. Врио губернатора остался недоволен уборкой дворов и ремонтом исторических зданий Санкт-Петербурга. Кроме этого в Смольном передают, что результаты проверки деятельности Шияна отправили правоохранительным органам Петербурга.

Валерий Шиян занимал пост в течение почти 8 лет — он возглавил Жилкомитет в ноябре 2011-го. Шиян работал инженером в правоохранительных органах, имеет звание полковника, являлся заместителем Георгия Полтавченко в 90-ых годах, когда тот управлял налоговой полицией Санкт-Петербурга.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, из-за падения наледи и гололеда с 1 декабря по 20 февраля в городе пострадало 4075 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов распорядился убрать свалки в Полюстрово.