Беглов дал распоряжение ликвидировать свалки в микрорайоне “Полюстрово”

Уже в апреле начнется ликвидация мусора и благоустройство района. Фото: https://www.gov.spb.ru

Уже в апреле начнется ликвидация мусора и благоустройство района. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор Александр Беглов сообщил, что свалки в районе будут убраны до конца 2019 года.

В субботу, 23 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вновь инспектирует районы Петербурга. На этот раз Беглов приехал с проверкой в Калининский районе города. В рамках рабочего визита Беглов посетил микрорайон “Полюстрово” и дал распоряжение ликвидировать свалки района.

Действующий глава города отметил, что первый этап ликвидации свалок должен быть завершен до конца 2019 года. Уже в апреле начнется ликвидация мусора и благоустройство района, сообщает телеканал “78”.

Помимо этого, Беглов пообещал, что в течение двух лет в районе появятся три детских сада, поликлиника и школа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартал в Полюстрово 24-27 в Калининском районе войдет в инвестпрограмму