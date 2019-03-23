Квартал в Полюстрово 24-27 в Калининском районе войдет в инвестпрограмму

Беглов сообщил, что в течение двух лет в районе появятся три детских сада, поликлиника и школа. Фото: https://www.gov.spb.ru

Беглов сообщил, что в течение двух лет в районе появятся три детских сада, поликлиника и школа. Фото: https://www.gov.spb.ru

Об этом в ходе рабочего визита заявил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Калининский район Петербурга. Беглов посетил квартал в Полюстрово и проверил ситуацию с инфраструктурой вокруг многоэтажных новостроек. Об этом сообщает портал “Экономика сегодня” со ссылкой на “Невские новости”.

Ранее местные жители жаловались в соцсетях на отсутствие инфраструктуры в районе. Как выяснилось, в микрорайоне с семью многоэтажками на 7,5 тысячи жителей имеется проблема с доступом транспорта.

Вопрос благоустройства района будет включен в инвестиционную программу города. Также действующий губернатора Александр Беглов сообщил, что свалки в районе будут ураны до конца 2019 года. А в течение двух лет в районе появятся три детских сада, поликлиника и школа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов приехал с “проверкой выходного дня” в Калининский район.