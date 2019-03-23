“Проверка выходного дня”: Беглов проверяет Калининский район  

Александр Беглов пообщается с местными жителями. Фото: https://www.gov.spb.ru/ 
Александр Беглов пообщается с местными жителями. Фото: https://www.gov.spb.ru/ 

Действующий губернатор Петербурга планирует посетить отделение психолого-педагогической помощи Тайм-клуб на Гражданском” и встретиться с местными жителями.

В субботу, 23 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вновь инспектирует районы Петербурга. На этот раз Беглов приехал с проверкой в Калининский районе города. Об этом сообщает портал “Newinform” со ссылкой на “Невские новости”.

Александр Беглов планирует посетить территорию, на которой будет проходить новое строительство в микрорайоне Полюстрово. После Беглов посетит отделение психолого-педагогической помощи “Тайм-клуб на Гражданском”.

Также, по традиции, врио губернатора пообщается с местными жителями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал, что в 2020 году проблема обманутых дольщиков будет решена.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов калининский район
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