Следственный комитет займется пропажей девочки в Лемболово

Ее нашли в 4 часа утра: после лыжной тренировки ребенок оказался в больнице с переохлаждением.

Девочка 11-ти лет пропала в ходе лыжной тренировки около Лемболово во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в СК 25 марта. Позже ее нашли, но ребенка пришлось госпитализировать с переохлаждением.

Сейчас Следственный комитет проверит детский лагерь, в котором девочка отдыхала. По данным следствия, девочка пропала в воскресенье вечером 24 марта и сотрудники лагеря не смогли ее найти. Через несколько часов директор сообщила о пропаже в полицию. Ребенка нашли около 4 часов утра в лесу недалеко от лагеря, передают в СК Санкт-Петербурга. Решение о санкциях будет принято по результатам доследственной проверки.

По данным синоптиков, температура воздуха в Ленобласти опустилась ниже нуля в ночь на 25 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пропавшую девочку нашли в хостеле в Санкт-Петербурге.