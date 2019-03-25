Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в хостеле на Лиговском

13-летняя петербурженка, которая пропала неделю назад, была найдена в одном из хостелов на Лиговском проспекте в Центральном районе Северной столицы в компании юноши из Татарстана. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, девочка пропала вечером 18 марта. По словам матери девочки, она совершает побеги из дома уже не первый раз.

В отношении татарского приятеля школьницы с заявления матери было заведено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В данный момент подозреваемый взят под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургская школьница рассказала, что ее избили одноклассницы за оскорбление в соцсети.