Бывший участковый получил условный срок за халатность

Полицейский узнал об угрозе поножовщины, но не поехал туда сам, а отправил ОВО.

Суд признал бывшего старшего участкового полиции Невского района Петербурга виновным по делу о халатности, сообщили Gazeta.SPb в СК Санкт-Петербурга 25 марта. Полицейский получил условный срок в 1 год и 8 месяцев.

По данным следствия в ночь на 8 января 2017 года в полицию позвонили и сообщили, что пьяный мужчина атакует жителей квартиры в доме на ул. Ольги Бергольц. Участковый получил об этом информацию от дежурного и отправил на место сотрудников ОВО по Невскому району Петербурга, но сам туда не поехал, передают в СК Петербурга.

Полицейские нашли в квартире тело 43-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Суд и следствие заключили, что участковый мог предотвратить смерть потерпевшего, если бы отправился на место сам, сообщили в СК Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бывшего участкового обвиняют в подлоге.