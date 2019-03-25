Бывшему полицейскому грозит 2 года тюрьмы за подлог

У обоих граждан, которых обвинил участковый, было алиби. Фото: pixabay.com

У обоих граждан, которых обвинил участковый, было алиби. Фото: pixabay.com

Участковый сообщил о ложных задержаниях, чтобы поднять показатели и выполнить план.

В Красногвардейском районе Петербурга утвердили обвинение в отношении бывшего полицейского, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 марта. Его обвиняют в служебном подлоге.

По версии следствия, участковый в июне записал в официальные документы сведения о совершении двумя гражданами административных нарушений — их признали виновными и оштрафовали. Позже выяснилось, что граждане не могли совершить нарушения — один в тот момент находился в тюрьме, а другой — у себя в квартире. В отдел полиции их никто не доставлял — участковый записал их как задержанных, чтобы поднять свои показатели и выполнить план, передают в прокуратуре.

Сейчас дело рассмотрит районный суд Красногвардейского района Петербурга. Полицейскому грозит 2 года тюрьмы, передают в прокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в хостеле на Лиговском нашли пропавшую школьницу.