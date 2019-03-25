Женщина прописывала у себя мигрантов, чтобы содержать детей

Женщина прописала в свой квартире в Сестрорецке 13 мигрантов через МФЦ. Фото: pixabay.com

Женщина прописала в свой квартире в Сестрорецке 13 мигрантов через МФЦ. Фото: pixabay.com

Суд назначил ей штраф в 20 тысяч рублей за незаконную постановку иностранцев на учет.

Жительницу Курортного района Петербурга осудили за постановку на учет мигрантов за вознаграждение, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 марта.

По данным следствия, многодетная мать зарегистрировала в своей квартире 13 человек в МФЦ Сестрорецка. При этом мигранты у нее никогда не жили и сейчас не проживают, передают в прокуратуре Петербурга.

Суд признал жительницу Петербурга виновной, однако в суде учли и то, что женщина содержит трех несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре Петербурга. В итоге она заплатит штраф в 20 тысяч рублей, передали в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге жителям дома незаконно начисляли плату за домофон.