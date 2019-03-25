Укравшего iPhone в спортмагазине поймали через 2 недели

Мужчина сразу сознался в краже
Мужчина сразу сознался в краже "айфона", когда его задержали. Фото: pixabay.com

Мужчина вытащил у женщины смартфон из пальто, когда та находилась в примерочной.

Мужчина украл телефон iPhone X у жительницы Выборгского района Петербурга в магазине спорттоваров, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 25 марта. Кража произошла в Международный женский день 8 марта на пр. Энгельса: женщина пошла в примерочную, а мужчина вытащил телефон из пальто, вышел из магазина и скрылся на автомобиле.

Побег мужчины из магазина попал на камеры видеонаблюдения — в том числе на записях удалось рассмотреть номера машины, на которой мужчина уехал. Через две недели сотрудники безопасности заметили этот автомобиль и вызвали УВО Петербурга. Сотрудники Росгвардии приехали и задержали мужчину, он сознался в краже, ранее уже был судим, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ограбили трех студентов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
iPhone выборгский район кража росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку