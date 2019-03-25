Укравшего iPhone в спортмагазине поймали через 2 недели

Мужчина вытащил у женщины смартфон из пальто, когда та находилась в примерочной.

Мужчина украл телефон iPhone X у жительницы Выборгского района Петербурга в магазине спорттоваров, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 25 марта. Кража произошла в Международный женский день 8 марта на пр. Энгельса: женщина пошла в примерочную, а мужчина вытащил телефон из пальто, вышел из магазина и скрылся на автомобиле.

Побег мужчины из магазина попал на камеры видеонаблюдения — в том числе на записях удалось рассмотреть номера машины, на которой мужчина уехал. Через две недели сотрудники безопасности заметили этот автомобиль и вызвали УВО Петербурга. Сотрудники Росгвардии приехали и задержали мужчину, он сознался в краже, ранее уже был судим, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ограбили трех студентов.