В Калининском районе мужчина поднял нож на жену

Его скрутили сотрудники Росгвардии и отдали полицейским — нож изъят.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о конфликте в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером в воскресенье 24 марта, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга. Сотрудникам вневедомственной охраны сообщили, что мужчина угрожает убийством своей жене в квартире дома на Тихорецком пр. Петербурга.

На место немедленно отправился наряд УВО, патрулировавший район. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать 48-летнего мужчину: он действительно угрожал убить свою 50-летнюю супругу, держа в руке нож. На место прибыл и участковый полиции района — ранее судимого мужчину отправили в полицию, нож забрали, передают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд вынес решение по делу участкового, который в похожей ситуации положился на ОВО, а сам в квартиру, где мужчина размахивал ножом, не поехал.