В Петербурге экстренно эвакуировали несколько «Континентов»

Новая волна эвакуаций торгово-развлекательных центров обрушилась на Петербург. Сегодня, 25 марта, средь бела дня начали выводить людей из трёх «Континентов» в разных частях города. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, эвакуация затронула «Континент» на проспекте Стачек, 99. Там пожарные массово выводили людей на улицу, аналогичная история произошла и в Континенте на Бухарестской.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация, что «Континент» на Звездной тоже закрыт. Однако причины не уточняются.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что о минировании петербургских торговых центров сообщали с украинского номера.

На выходных в Северной столице сообщения о «минировании» получили не мене 10 торговых центров. Звонки от телефонного террориста поступали руководителям “Континентов” и “Заневского каскада”.

Злоумышленник звонил с украинского номера. Также отмечается, что мужчина говорил по-русски, но с украинским акцентом.