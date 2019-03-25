Предприниматель устранит нарушения при использовании госимущества

В Приморском районе Петербурга прокуратура выявила несоблюдение требований закона при использовании государственной собственности — помещений, находящихся в управлении ФГБУН СПб НЦ РАН, на Ново-Никитинской улице.

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель незаконно занял помещение этого объекта недвижимости. Документы, наделяющие его правом эксплуатировать его, отсутствовали.

Он использовал объект нежилого фонда, находящийся в федеральной собственности, при отсутствии надлежаще оформленных документов – без согласия собственника в лице Росимущества, сообщили в городской прокуратуре.

По факту нарушения порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал предпринимателя выплатить штраф.

Также ему дали время, чтобы добровольно освободить помещение.

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