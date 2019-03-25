На проспекте Медиков «Skoda» столкнулась со Скорой помощью

По факту происшествия устанавливаются подробности. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
По факту происшествия устанавливаются подробности. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

ДТП произошло сегодня, 25 марта, около 19:40 в Петроградском районе Санкт-Петербурга у дома 9 по проспекту Медиков.

Автомобиль марки «Skoda», находившийся под управлением женщины 1986 года рождения, столкнулся с автомобилем «Скорой помощи», сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Skoda», и двое фельдшеров. У всех троих диагностированы травмы средней степени тяжести.

Виновник ДТП ещё неизвестен. По факту происшествия правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня в Санкт-Петербурге двое детей провалились под лед. Одного спасти не удалось, тело до сих пор разыскивается водолазами.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дтп пострадавшие скорая помощь
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