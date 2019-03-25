В Петербурге двое детей провалились под лед. Один погиб

Сегодня около 17 часов вечера, 25 марта, в первый день школьных каникул двое мальчиков упали под лёд на Неве около дома 137 по проспекту Обуховской Обороны.

Однако из пострадавших удалось спасти. Мальчика доставили в детскую больницу. Врачи сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

Второго мальчика спасти не удалось, ученик четвертого класса утонул. Его тело до сих пор ищут водолазы. По факту происшествия началось доследственная проверка, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что от переохлаждения и травм в больнице Санкт-Петербурга умер мужчина.