Замглавврача Александровской больницы оштрафуют на 40 тысяч

Завершено громкое дело о злоупотреблении полномочиями замглавврача Александровской больницы. Обвиняемая нанесла ущерб на сумму в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга завершил уголовное дело в отношении заместителя главного врача по неврологи Александровской больницы Людмилы Рошковской, сообщает объединенная служба судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемая поручала подчиненным вносить в медицинские карты пациентов, проходящих лечение стационарно, информацию об их нахождении в больнице и получении медицинских услуг. Из-за «мертвых душ» больница получала большую сумму страхования, чем положено по закону. Таким образом Рошковская обманула государство почти на 1 миллион рублей.

Кроме того, она заставляла пациентов оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно. Таким образом она собрала более 200 тысяч рублей.

Суд вынес обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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