Звание заслуженного артиста Дима Билан получил на костылях

Министр культуры Владимир Мединский вручил российскому певцу Дмитрию Билану звание заслуженного артиста России.

Торжественная церемония прошла в Большом театре. На награждение Дима Билан пришел на костылях, однако в официальном костюме-тройке.

Недавно, в конце февраля, Билан сломал ногу неподалеку от собственного дома. Несмотря на это он всё же провел концерт в Санкт-Петербурге, однако после был вынужден обратиться к врачу. Артист перенес операцию, после которой ему пришлось отменить все последующие выступления на март. Некоторое время Билан передвигался на инвалидной коляске.

В своем Instagram певец по случаю получения награды поблагодарил всех слушателей и подписчиков за поддержку, министерство культуры за невероятный труд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шнуров назвал слушания в Госдуме шоу и предложил ликвидировать Минкульт.