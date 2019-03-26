В Сирии погибли трое российских военных

Военные в Сирии. Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Военные в Сирии. Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Трое военнослужащих Российской Федерации погибли во время боевого столкновения с боевиками в Сирии рядом с провинцией провинции Дейр-эз-Зор. Инцидент произошел в последних числах февраля. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «РИА Новости».

Как сообщили в ведомстве, на автомобиль с российскими военнослужащими напало бандформирование (около тридцати боевиков), напала на автомобиль, в котором передвигались российские военные. После возникшей перестрелки российские военные пропали без вести.

Позже была подтверждена гибель военнослужащих.

В рамках совместной операции ВКС и сил спецопераций, бандформирование было уничтожено. Тела солдат доставили в Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представители петербургского ЗакСа посетили парламент Сирии.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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