Авария с автобусом перекрыла проезд к “Рыбацкому”

Утренние заторы на въездах в город - дело обычное. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Утренние заторы на въездах в город - дело обычное. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На Петрозаводском шоссе столкнулись 328-ой автобус и Audi – никто не пострадал, но движение встало.

Утром во вторник на Петрозаводском шоссе произошло ДТП: автобус №328 задел автомобиль Audi, сообщили очевидцы в социальной сети 26 марта. Теперь участники аварии ждут сотрудников дорожной полиции. Никто серьезно не пострадал, но авария перекрыла движение по шоссе — собирается огромная пробка перед поворотом на Центральную ул. Металлостроя.

Точная причина аварии неизвестна — возможно, сыграла свою роль утренняя скользкая дорога. Утренние пробки на въездах в Санкт-Петербург в рабочие дни — обычное дело. Сейчас в Санкт-Петербурге на 8:15 в городе 4 балла пробок, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, но уже к 9 утра показатель вырастет до 7 баллов. Сейчас, судя по карте, затор в этом районе уже “рассосался”, пробка передвинулась на несколько километров вперед — и движение в сторону “Рыбацкого” все равно сильно осложнено.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что в Петербурге Skoda столкнулась со “Скорой помощью”.