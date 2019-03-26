Ночью в Приморском районе Петербурга загорелся трактор

Три экипажа МЧС прибыли и погасили горящую машину меньше, чем за час.

Сегодня в ночь с 25 на 26 марта на северо-западе Санкт-Петербурга загорелась спецтехника, сообщили в МЧС Петербурга. Пожарные узнали о возгорании в 02:36 и выехали на Ново-Никитинскую ул. Санкт-Петербурга.

Оказалось, что в Приморском районе Петербурга горит трактор. Специалисты погасили его к 03:33 — но у машины полностью выгорел салон и отсек. Пока что неизвестно, удалось ли связаться с владельцем машины. Огонь тушили три экипажа МЧС и 15 пожарных, передают в ведомстве Санкт-Петербурга. Причины пожара не называются — виной всему могут быть как неполадки в машине, так и внешние причины. В социальных сетях о пожаре никто не сообщил.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что хозяин машины в Выборгском районе Петербурга наблюдал, как она горит.