С дачного участка в Ленобласти украли два квадроцикла

Заявитель рассказал, что квадроциклы пропали с его дачного участка. Фото: pixabay.com

Заявитель рассказал, что квадроциклы пропали с его дачного участка. Фото: pixabay.com

Сумму ущерба оценили в 1 млн 400 тысяч рублей — полиция начала поиски угонщиков.

В поселке Грибное ищут пропавшие квадроциклы, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга и Ленинградской области 26 марта. По данным полиции, в понедельник с заявлением обратился 52-летний мужчина, владелец дачного участка в Выборгском районе Ленобласти: он рассказал полицейским, что неизвестные проникли на его территорию и украли два транспортных средства.

По данным МВД, сумма ущерба сейчас оценивается в 1 млн 400 тысяч рублей. Уголовное дело пока не возбудили, однако поиск злоумышленников и возможных свидетелей полицейские уже ведут, сообщили в полиции.

Квадроциклы в Санкт-Петербурге сильно разнятся в цене — если самые простые и детские модели можно купить за несколько десятков тысяч, то цены других доходит до 1 млн и больше, по данным сайта “Авито”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестные украли все из Lexus в Невском районе.