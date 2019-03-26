У школьника, провалившегося в Неву, острый стресс

Четвероклассники вышли на лед в первый день весенних каникул. Фото: pixabay.com

Четвероклассники вышли на лед в первый день весенних каникул. Фото: pixabay.com

Врачи назвали его состояние удовлетворительным. Тело второго четвероклассника до сих пор не нашли.

Состояние школьника, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, врачи назвали удовлетворительным, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 26 марта. Диагноз медиков — “острая реакция на стресс”.

Двое четвероклассников вышли на лед у пр. Обуховской обороны около 5 часов вечера в понедельник 25 марта и провалились — один из них утонул, его тело пока не нашли, передают в органах Петербурга. С детьми не было взрослых. Спасатели МЧС запретили жителям Санкт-Петербурга выходить на лед 15 марта, но желающие до сих находятся. Несмотря на заморозки по ночам, в течение дня в Санкт-Петербурга последние недели, как правило, стоит плюсовая температура и лед стал тонким.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что следственный комитет Петербурга занимается этим трагическим эпизодом.