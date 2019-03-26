Ученые СПБГУ собирают подписи против расформирования кафедры ихтиологии

Сотрудники СПБГУ называют происходящее
Сотрудники СПБГУ называют происходящее "развалом биофака". Фото: Google Панорама.

Сотрудники кафедры и Зоологического института пишут письма декану и ректору, но не получают ответа.

В СПБГУ собираются упразднить кафедры гидробиологии и ихтиологии — а сотрудники кафедры и ученые собирают подписи против ее расформирования, о чем свидетельствуют записи в группе кафедры в соцсети. Часть сотрудников планируют уволить, остальные будут работать на кафедре прикладной экологии.

В этом году кафедра ихтиологии должна была отпраздновать 90-летие со дня учреждения. На ней подготовили 750 специалистов. Как сообщили в СПБГУ, руководство планирует объединить в кафедру экологии, три уже существующие: ихтиологии, геоботаники и прикладной экологии.

Сотрудники кафедры и Зоологического института пишут открытые письма на адрес декана биофака и ректора СПБГУ, однако, как они сообщают в соцсетях, никакой реакции не получают. Активисты уже окрестили грядущие перемены “разгромом биофака”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов вручил медаль ректору СПБГУ.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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