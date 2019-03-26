Железные дороги Петербурга и Ленобласти готовят к весне

Железнодорожники выделили места, где пути может размыть, и внимательно за ними следят. Фото: pixabay.com

Железнодорожники выделили места, где пути может размыть, и внимательно за ними следят. Фото: pixabay.com

ОЖД готовит спецпоезда с грузами камня и щебня, с помощью которых пути можно будет укрепить.

Железнодорожники приняли меры на случай затопления путей в период весеннего половодья, сообщили в ОЖД 26 марта.

В Петрозаводском районе, к примеру, определили 123 места, где пути может размыть — за этим участками железнодорожного полотна внимательно наблюдают. На станциях района подготовят четыре спецпоезда с грузами камня и камня, чтобы в случае чего укрепить полотно, передают в ОЖД.

Всего на Октябрьской железной дороге сформируют 20 подобных поездов, сообщили в ОЖД. Сейчас к работе готовы семь составов, к местам их стоянки продолжают подвозить необходимые материалы. ОЖД проводит учения для своих сотрудников на случай паводка.

Согласно данным Гидрометцентра России, аномальных температур в Санкт-Петербурге и Ленобласти в апреле не ожидается — только к концу месяца температура поднимется до +10, согласно среднемесячным показателям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге снова идет снег — весна все не наступит.