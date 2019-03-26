Изготовитель порнографии в Ленобласти насиловал свою дочь

В Следственном комитете возбудили дополнительное дело и продолжают расследование.
Следственный комитет Ленобласти продолжает расследование в отношении жителя Кузнечного, которого обвиняют в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних, сообщили Gazeta.SPb в СКР 26 марта. Сейчас следователь установил, что в мае 2018 года 51-летний мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь в квартире в пос. Кузнечное.
В Следственном отделе Приозерского района Ленобласти возбудили дополнительное уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и выясняют другие эпизоды преступной деятельности мужчины, передают в СК Ленобласти.
За изготовление порнографии с несовершеннолетними можно получить, согласно УК РФ до 10 лет тюрьмы; за изнасилование — в данном случае до 20 лет лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге детского тренера подозревают в педофилии.