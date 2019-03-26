Изготовитель порнографии в Ленобласти насиловал свою дочь

Сейчас мужчина может получить до 10 лет тюрьмы по одной статье и до 20-ти - по другой. Фото: pixabay.com

Сейчас мужчина может получить до 10 лет тюрьмы по одной статье и до 20-ти - по другой. Фото: pixabay.com

В Следственном комитете возбудили дополнительное дело и продолжают расследование.

Следственный комитет Ленобласти продолжает расследование в отношении жителя Кузнечного, которого обвиняют в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних, сообщили Gazeta.SPb в СКР 26 марта. Сейчас следователь установил, что в мае 2018 года 51-летний мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь в квартире в пос. Кузнечное.

В Следственном отделе Приозерского района Ленобласти возбудили дополнительное уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и выясняют другие эпизоды преступной деятельности мужчины, передают в СК Ленобласти.

За изготовление порнографии с несовершеннолетними можно получить, согласно УК РФ до 10 лет тюрьмы; за изнасилование — в данном случае до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге детского тренера подозревают в педофилии.