На Марсе найдены грибы

Марсианские грибы выросли на камнях всего за три дня. Фото: NASA

Марсианские грибы выросли на камнях всего за три дня. Фото: NASA

Ученые утверждают, что марсоход Curiosity НАСА сделал снимки марсианских грибов. Это доказывает, что красная планета является домом для органических форм жизни.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) пока не подтвердило, но и не опровергло заявление исследователей.

Ученые из Индии уверены, что некоторые снимки, сделанные НАСА , демонстрируют, что на поверхности предположительно бесплодной планеты растут грибы. В опубликованной в научном журнале Astrobiology and Space Science Reviews статье они приводят 15 фотографий в качестве доказательств наличия на Марсе водорослей, лишайников и грибов.

«Фактически, пятнадцать образцов были сфотографированы НАСА, вырастающими из земли всего за три дня», — сообщают исследователи.

Если это открытие будет подтверждено, то оно, вероятно, вызовет революцию в нашем понимании Марса и жизни за пределами Земли.

Скептики, однако, утверждают, что на снимках запечатлены всего лишь осадочные структуры, которые имеют форму грибов. Другие ученые предложили альтернативное объяснение, заявив, что это собой гематит (одна из форм оксида железа). Но исследователи из Индии с этим не согласны. По их словам, на Земле нет геологических или других сил, способных сотнями образовать осадочные структуры, которые имеют форму грибов.

Поиск жизни на Марсе ведется уже давно и нельзя сказать, что безуспешно. Самые многообещающие факторы, позволяющие говорить о существовании жизни красной планете, это вода и метан.

Доказательства существования воды на Марсе ученые впервые обнаружили в 2000 году. За последние годы признаки воды под земной корой обнаружили уже многие марсоходы и орбитальные аппараты.

Кроме того, в 2018 году Curiosity также подтвердил резкое сезонное увеличение метана в атмосфере Марса. Эксперты говорят, что метан представляет собой «один из наиболее убедительных» признаков жизни.

Кроме того, по крайней мере, три из 34 известных метеорита с Марса могут нести свидетельства прошлой жизни на планете. К примеру, в 1996 году эксперты обнаружили в Антарктиде метеорит, ALH 84001, который содержал окаменелые бактерийоподобные образования.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что катастрофа марсианской ракеты Илона Маска не сорвала сроки запуска.