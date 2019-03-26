Будни Петербурга: очевидцы сообщают про эвакуацию ТРЦ “Мега Парнас”

Посетители торгового центра сообщили про эвакуацию около 15:05 в социальной сети “ВКонтакте”.

Посетителей и сотрудников в данный момент эвакуируют из торгово-развлекательного центра “Мега Парнас”. Об этом информация появилась в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в социальной сети “ВКонтакте” около 15:05.

Причина эвакуации не сообщается, также не установлено точное время, когда именно началась эвакуация. Но в связи с последними событиями в Петербурге — серия лжеминирований практически ежедневно проходит в городе с января 2019 года — можно предположить, что торговый центр эвакуируют в связи с поступившим сообщением о минировании. Однако точной информации пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что о минировании петербургских торговых центров сообщали с украинского номера.