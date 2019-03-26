Организаторов нарколаборатории признали преступной группой

Дополнительная статья может прибавить к сроку обвиняемых до 10 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела об организованной продаже наркотиков и организации нарколаборатории, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга 26 марта. В феврале полицейские задержали более 10 человек, причастных к обороту синтетических наркотиков в Ленобласти и Петербурге.

Сейчас помимо дела об обороте наркотиков в отношении организаторов возбуждено дополнительное дело — об организации преступного сообщества. Санкции по этой статье могут прибавить к приговору суда до 10 лет лишения свободы, сообщили в полиции Петербурга. Организаторами считаются двое безработных и женщина — менеджер одной из фирм Петербурга. Группа через Интернет продавала психотропы и наркотики, закладывая товар в тайники, передают в полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Павловске у молодого человека нашли 45 грамм амфетамина.