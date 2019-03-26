У жителя Павловска в квартире нашли амфетамин

Общий вес найденного вещества превысил 45 грамм. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО
Общий вес найденного вещества превысил 45 грамм. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Обыск у ранее судимого мужчины помогала проводить служебная собака по кличке Тор.

На ж/д станции Павловск местного жителя задержали по подозрению в хранении наркотических веществ, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД РФ по СЗФО 26 марта. При досмотре у мужчины нашли сверток с белым порошком. После этого полицейские отправились обыскивать квартиру нарушителя.

Собака по кличке Тор помогла полицейским найти восемь пакетиков — уже с бежевым порошком, сообщили в УТ МВД. Экспертиза показала, что в пакетиках находится амфетамин, общим весов 45 грамм.

Позже выяснилось, что 28-летнего жителя Павловска по 228-ой статье уже судили. В этот раз он может получить до 10 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей, сообщили в УТ МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкине задержали мужчину за угон и хранение наркотиков.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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