Задержан подозреваемый в угоне Porsche Panamera и хранении наркотиков

Парень угнал Порше с автосервиса. Фото: Рixabay
Парень угнал Порше с автосервиса. Фото: Рixabay

В Пушкине полицейские остановили дорогостоящую иномарку для проведения процедуры проверки документов. Как оказалось, автомобиль угнан, а в салоне машины хранятся наркотики.

По версии полиции, случай произошел в воскресенье, 24 марта, в г. Пушкине, у дома 10 по улице Ломоносова. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки «Порше Панамера», за рулем машины сидел 26-летний парень без документов. Также из салона автомобиля был изъят полиэтиленовый пакет с 0,56 гр. амфетамина, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские установили, что машину 26-летний преступник угнал из пос. Тярлево, от автосервиса по Фильтровскому шоссе.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что житель Петербурга обвиняется в угоне такси и кражах имущества из автомобилей. Обвиняемый незаконно проникал в припаркованные автомобили, разбивая стекла машин. Таким образом он совершил семь краж, похитив детские автокресла, инструменты, мобильные телефоны, видеорегистраторы, навигаторы и другое имущество.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Porsche наркотики порше пушкин угон
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