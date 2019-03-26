Петербуржца отправляют в колонию за махинации с квартирой

Мужчина пытался продать чужую квартиру, используя поддельные документы.

Смольнинский районный суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга в мошенничестве: он отправляется в колонию строгого режима на 3 года и 4 месяца, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 26 марта.

Мужчина вместе с соучастников достали поддельный договор купли-продажи квартиры на пр. Кима, которая оценивается в 4,5 млн рублей, в 2014 году. Мошенник, выдавая себя за другого и пользуясь поддельным паспортом, оформил документы, позволявшие ему продать свободно квартиру и получить деньги,сообщили в прокуратуре Петербурга.

Однако правоохранительные органы не позволили ему этого сделать и вернули квартиру владелице, сообщили в прокуратуре. Жителя Санкт-Петербурга за подобные преступления уже судили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что двое жителей Петербурга заработали миллион грабежами и вымогательствами.