Двое мужчин грабежами и вымогательствами заработали миллион

Подозреваемых заключили под стражу. Фото: pixabay.com
Подозреваемых заключили под стражу. Фото: pixabay.com

Полицейские поймали злоумышленников, на чьем счету более десятка преступлений во Фрунзенском районе Петербурга.

Полицейские Санкт-Петербурга сообщили о раскрытии серии преступлений против имущества с многомиллионным доходом, передают Gazeta.SPb в МВД Петербурга 26 марта.

В феврале полицейские поймали двух мужчин по подозрению в ограблении мужчины. Позже выяснилось, что двое совершили целый ряд жестоких преступлений — как минимум 10 грабежей. Один из них мужчины совершили в Москве, остальные во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили в полиции.

Выяснилось,что мужчины занимались и вымогательством — требовали деньги от горожан, угрожая насилием и распространением в соцсетях порочащей информации. Обычно злоумышленники требовали от жертв от 50 до 300 тысяч рублей — их общий доход от преступной деятельности составил более 1 млн рублей, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мужчина унес из салона связи 5 тысяч рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
вымогательство грабеж грабежи задержание полиция фрунзенский район
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