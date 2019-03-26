Из салона связи украли 5 тысяч рублей с угрозами и стрельбой

Зайдя в салон, мужчина один раз выстрелил вверх. Фото: pixabay.com

Зайдя в салон, мужчина один раз выстрелил вверх. Фото: pixabay.com

Полицейские ищут грабителя с шарфом на лице, который сорвал “большой куш” на Комендантском.

В понедельник в Приморском районе Петербурга неизвестный ограбил салон сотовой связи, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 26 марта. По данным полиции, мужчина вошел в салон связи с шарфом на лице и, выстрелив вверх из травматического пистолета, потребовал от продавца-консультанта деньги из кассового аппарата.

Добычей злоумышленника стали всего 5 400 рублей, сообщили в полиции — вероятно, мужчина думает сейчас, что это того не стоило. Поскольку он применил оружие при ограблении, судить его, когда поймают, будут по более серьезной статье — по ней можно получить до 10 лет тюрьмы. Сейчас в полиции уже возбудили дело и ищут грабителя, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленинском пр. Санкт-Петербурга гендиректор фирмы выпалил в воздух из карабина.