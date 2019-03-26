Эксперты: петербуржцы живут дольше не из-за медицины, а от собственных действий

Прежде всего на долголетие петербуржца влияет то, как он сам строит свою жизнь — развивает ли мозг, старается ли двигаться, общается ли с людьми. Уже потом, как второстепенный фактор, идет медицина. Она может лишь помочь вылечить человека, но не удлиняет существенно жизнь, считают эксперты.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению в Петербурге заявила, что продолжительность жизни в Северной столице в 2018 году выросла на полгода. Она достигла отметки в 76 лет, а это выше, чем в среднем по России, на три года. Смертность трудоспособного населения стала меньше, по мнению Скворцовой, благодаря городскому здравоохранению и программам профилактики.

По мнению представителя петербургского пансионата для пожилых «Уютный уголок», который пожелал остаться неизвестным, больше всего продолжительность жизни увеличивает генетика человека. Также эксперт отметил, что на долгую жизнь петербуржца, если не повезло с генетикой, может влиять его мозговая деятельность и тот факт, что человек не сидит один в четырех стенах, а с кем-то общается и чем-то увлечен. Медицина тоже влияет, по мнению эксперта, но больше она помогает лечить текущие болезни.

Как считает другой эксперт – представитель фитнес-клуба X-Fit – больше всего удлиняют жизнь занятия спортом и лучше начинать «двигаться» уже с детства. Однако, отметила эксперт, у неё есть знакомые петербуржцы, которые пришли заниматься даже в пожилом возрасте и их здоровье улучшилось, а настроение поднялось, что тоже удлиняет жизнь. По оценке эксперта, люди, которые ведут активный образ жизни, в среднем живут на 15-20 лет дольше, чем те, кто далек от спорта. Эксперт заметила также, что на долгую жизнь влияет и разумное питание.

Думается, что продолжительность жизни в Петербурге зависит прежде всего не от уровня медицины, а от личной ответственности человека за своё здоровье. Эксперты и говорят об этом, указывая на то, что подвижный человек – как в умственном, так и в физическом плане может жить дольше. И вероятно, лучше заранее начинать заботиться своем здоровье, а не ближе к старости.

На конец 2018 года средняя продолжительность жизни в России составила 72,7 лет. В то же время для мужчин она равна — 67,5 лет, а для женщин — 77,6 лет. Согласно статистике, традиционно дольше всего люди живут в Ингушетии — в среднем, до 80 лет.